Спецпрокурор Мюллер звинуватив Манафорта у тиску на свідків - NYT

Прокурори просять арештувати Манафорта на час розслідування.

Федеральні прокурори звинуватили колишнього голову виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Манафорта у спробі вплинути на свідків у його справі про податки і відмивання грошей.

Як повідомляє New York Times, у судових документах прокурори, які працюють на спецпрокурора Роберта Мюллера, заявили, що Манафорт порушив умови звільнення, поки він чекає суду. Вони попросили Федерального суддю переглянути ці умови і заарештувати його на час розслідування.

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Прокурори заявили, що Манафорт намагався зв'язатися зі свідками по телефону, через посередника і через закодовану програму обміну повідомленнями. Один зі свідків сказав ФБР, що Манафорт намагався його "схилити до неправдивих свідчень", сказали прокурори. Два свідка надали тексти ФБР, яке, згідно з судовими записами, також обшукало обліковий запис Apple Манафорта.

Адвокат Манафорта не відповів на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію. Ні свідки, ні посередники не були названі.

Як повідомляв УНІАН, Манафорт звинувачується в порушенні федеральних законів про лобіювання, оподаткування та відмивання грошей в рамках складної схеми, в якій він, у тому числі, лобіював інтереси українського екс-президента-втікача Віктора Януковича та приховував доходи на закордонних банківських рахунках.

Свідки, про яких йде мова, причетні до тверджень про те, що Манафорт таємно найняв групу колишніх європейських чиновників для лобіювання питань, пов'язаних з Україною. Манафорт виплатив їм 2 мільйони євро в 2012 і 2013 роках.