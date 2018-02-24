За оплату європейські політики надавали "свої незалежні оцінки", які підтримували українську владу.

Колишній американський радник Віктора Януковича і "Партії Регіонів", а також екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт платив європейським політикам, аби ті дотримувались проукраїнських позицій, тобто підтримували тодішній уряд Віктора Януковича.

Читайте такожРозкриття брехні партнера Манафорта: CNN розповів про зустріч у Вашингтоні щодо України у 2013 роціПро це йдеться в новому обвинувальному акті проти Манафорта, повідомляє Washington Examiner. Згідно з обвинувальним актом, Манафорт, за допомогою давнього соратника Ріка Гейтса, «таємно підкуповував групу колишніх високопоставлених європейських політиків, щоб вони займали сприятливі для України позиції, у тому числі шляхом лобіювання у Сполучених Штатах».

Як повідомляє видання, група, керована колишнім канцлером Європи «надавала свої незалежні оцінки діям українського уряду, «коли, насправді, були проплачені лобістами за Україну».

«У 2012 і 2013 роках Манафорт використовував принаймні чотири офшорні рахунки, щоб залучити більше 2 мільйонів євро, щоб заплатити групі колишніх політиків», - йдеться в обвинувальному акті.

Видання також повідомляє, що Велике журі у Вашингтоні схвалили нову порцію звинувачень проти Манафорта, що складається з 32 пунктів.