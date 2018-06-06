Слідчі Скотланд-Ярду встановили хронологію подій у день отруєння Скрипалів

Слідчі продивилися 4 тисячі годин відео з камер спостереження, допитали 900 свідків та провели 176 обшуків.

У Британії продовжується розслідування резонансної справи про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері.

Як повідомли у Скотланд-Ярді, слідчі продивилися 4 тисячі годин відео з камер спостереження, допитали 900 свідків та провели 176 обшуків.

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Проаналізувавши вище перераховане, поліції вдалося встановити приблизну хронологію подій 4 березня, коли Сергія та Юлію Скрипаль знайшли непритомними на лавці біля торгівельного центру.

За данними поліції, о 9.40 4 березня автомобіль Сергія Скрипаля зафіксували у районі Лондонського шосе, Черчілль-Вей-Норт та Уілтон-роуд. О 13.30 авто Скрипаля їде вулицею Девайзес-роуд у напрямку центру міста. О 13.40 Сергій та Юлія прибувають на автостоянку торгівельного центру Сайнзбері. О 14.20 вони обідають у ресторані Zizzi, звідки виходять о 15.35. О 16.15 надзвичайні служби отримують повідомлення від громадськості та поліції, які прибувають на місце, де Сергія та Юлію непритомними знаходять на лавці біля ресторану.

Як повідомляв УНІАН, слідчі встановили, що Скрипалі отримали отруєння нервово-паралітичною речовиною. Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новачок", розробленою в Росії. Протягом кількох тижнів вони перебували у комі. Юлію Скрипаль, виписали 9 квітня і перевели в безпечне місце. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.