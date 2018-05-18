Скрипаля виписали з лікарні
12:43, 18 травня 2018Світ
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Поки невідомо, куди саме поїхав Скрипаль після виписки.
Раніше з лікарні виписали дочка Скрипаля / фото rtvi.com
Колишнього британського шпигуна Сергія Скрипаля, отруєного в початку березня в Солсбері, виписали з лікарні.
Про це повідомляє ВВС. Поки невідомо, куди саме поїхав Скрипаль після виписки.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були знайдені без свідомості на лавці в центрі англійського міста Солсбері. Слідчі встановили, що вони отримали отруєння нервово-паралітичним речовиною.
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Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною під назвою "Новачок", розробленим в Росії.
Його дочку, Юлію Скрипаль, виписали 9 квітня і перевели в безпечне місце.
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