Казахстан припинив постачання електроенергії до Росії через падіння рубля - ЗМІ

ККазахстан через падіння рубля припинив з 24 листопада поставки електроенергії до Росії. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на CA-News, яке цитує відповідну заяву голови правління казахстанської держкомпанії «Самрук-Енерго» Алмасадама Саткалієва.

«Що стосується поставок електроенергії, то в даному випадку ми припинили з 24 листопада поставки електроенергії до Росії з причини девальвації. Це не вигідно стало для наших станцій. Втрата цього ринку - суттєвий момент», - зазначив Саткалієв.

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За його даними, причиною відмови від подальшого продажу електрики стала «девальвація рубля, яка має місце. Контракти укладаються в рублях», - підкреслив глава «Самрук-Енерго».

У 2013 році Росія імпортувала з Казахстану 3,9 млрд кіловат-годин електроенергії.