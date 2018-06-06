В Іспанії оголосили склад нового уряду: більшість посад уперше отримали жінки

У четвер, 7 червня, нові члени уряду складуть присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив склад нового уряду, переважну більшість посад в якому отримали жінки.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки, в тому числі посади міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. Уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії.

Міністром закордонних справ та співпраці з Євросоюзом в іспанському уряду призначений колишній президент Європейського парламенту 71-річний Жозеп Боррель, який перебував на цій посаді у 2004-2007 роках.

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"Уперше в історії в кабінеті міністрів Іспанії більше жінок, ніж чоловіків. Рівність є одним із наших пріоритетів", - заявив Санчес у середу, 6 червня, передає Deutsche Welle.

Як уточнює DW, серед нових міністрів іспанського уряду, зокрема, Марія Хесус Монтейро (фінанси), Маргарита Роблес (оборона), Долорес Дельгадо (юстиція), Магдалена Валеріо (праця), Тереза Рібера (навколишнє середовище і енергія). Надіа Кальвіно стане міністром економіки. Окрім того, Кармен Кальво, яка обіймала посаду міністра культури в 2004-2007 роках, стала заступницею глави уряду і одночасно очолила міністерство рівноправ'я.

Також міністрами були призначені Жозеп Боррелл (міністерство закордонних справ) та Фернандо Гранде-Марласка (внутрішні справи). Астронавт Педро Дуке очолив міністерство науки. Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17.

У четвер, 7 червня, нові члени уряду складуть присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

Як зазначає "Європравда", Санчес сформував уряд меншості, відмовившись взяти міністрів від лівої партії "Podemos" та інших партій, які допомогли прийти йому до влади.

Соціалістична партія Санчеса має всього 84 депутати у парламенті та потребуватиме підтримки інших політичних сил для голосування своїх рішень.

Раніше УНІАН повідомляв, що новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.