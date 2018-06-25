Стало відомо, скільки Сінгапур витратив на організацію зустрічі глав США та Північної Кореї

08:02, 25 червня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS

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Як повідомляє агентство Reuters, в, за даними Міністерства закордонних справ Сінгапуру, влада витратила $12 млн.

Заклик оприлюднити офіційні дані пролунав після того, як прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун деякий час тому висловив думку, що сума витрат склала близько 20 млн сінгапурських доларів ($14,7 млн). Ці цифри викликали критику з боку громадськості, в першу чергу в соціальних мережах.

Наводячи офіційні дані про витрати, Міністерство закордонних справ Сінгапуру пояснило, що основна частина коштів була витрачена на забезпечення безпеки обох лідерів. Більш докладних даних міністерство не повідомляє.

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Теги: #Сінгапур#Кім Чен Ин#Дональд Трамп