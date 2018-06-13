Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Північну Корею

Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян у зручний час і американський президент також запросив лідера КНДР приїхати до США.

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підписали Спільну заяву за підсумками історичного Сінгапурського саміту.

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Як повідомляє північнокорейське інформагентство ЦТАК, лідери КНДР і США ділилися загальними поняттями, що «більш важливим в ході досягнення миру і стабільності, денуклеаризації на Корейському півострові є дотримання принципів ступінчатості, одночасної дії».

Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Пхеньян у зручний час і американський президент також запросив лідера КНДР приїхати до США.