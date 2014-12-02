Джерела назвали ім'я нового глави Пентагону
20:31, 02 грудня 2014Світ
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Новим міністром оборони США, найімовірніше, стане перший заступник глави Пентагону Ештон Картер, повідомляють західні ЗМІ.
REUTERS
"Якщо не виникне ніяких затримок у останню хвилину, Еш Картер стане вибором президента Барака Обами в якості нового міністра оборони" - повідомляє Новое Время з посиланням на CNN і чиновників у держадміністрації США.
Повідомляється, що кандидатом на посаду був чинний міністр внутрішньої безпеки, колишній юрисконсульт Пентагону Джі Джонсон, однак у вівторок його кандидатуру зняли з розгляду.
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Раніше претендентами на вакантну посаду глави Пентагону були екс-заступник міністра оборони з політичних питань Мішель Флурной і сенатор штату Род-Айленд Джек Рід, але вони самі зняли свої кандидатури.
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