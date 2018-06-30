Дочка головного архітектора Голокосту Гіммлера працювала у зовнішній розвідці Німеччини - ЗМІ

Також вона була видатним членом організації Silent Help, яка надавала юридичну і фінансову підтримку колишнім членам СС.

Дочка одного з головних діячів Третього рейху, рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера в 1960-х роках працювала в Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND).

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Про це написала німецька газета Bild, інформацію підтвердили в самій розвідслужбі, передає Бі-бі-сі. Там пояснили, що можуть розповісти про це, оскільки Гудрун Бурвіц померла в травні цього року в Мюнхені у віці 88 років.

Її батько входив до найближчого оточення Гітлера і вважається головним архітектором Голокосту. Гіммлер покінчив з собою в 1945 році, перебуваючи під вартою. Він розкусив ампулу з ціаністим калієм.

Бурвіц була підлітком, коли закінчилася війна. Вона все життя не приховувала своїх нацистських поглядів і виступала на захист свого батька.

Керівник історичного бюро BND Бодо Хехельхаммер повідомив, що дочка Гіммлера була співробітником розвідслужби протягом декількох років до 1963 року. Вона працювала під іншим ім'ям.

"Час її відставки збігся з початком змін у підходах до співробітників, які були пов'язані з нацистами", - йдеться в його заяві.

Бурвіц працювала секретарем в штаб-квартирі BND в передмісті Мюнхена з 1961-го по 1963 рік. У той час і до 1968 року службою керував колишній генерал Вермахту, розвідник Рейнхард Гелен, який в 1945 році здався американським військам.

Протягом всього свого життя Бурвіц залишалася прихильницею крайніх правих ідей. Як повідомлялося, вона була видатним членом організації Silent Help, яка надавала юридичну і фінансову підтримку колишнім членам СС. Відомо також, що вона відвідувала інші неонацистські збори.

Гіммлер був призначений рейхсфюрером СС наказом Адольфа Гітлера в 1929 році. Члени СС займалися створенням концентраційних таборів, в яких загинули мільйони євреїв, поляків, ромів і радянських військовополонених.