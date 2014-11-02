У Німеччині вкрали ворота концтабору «Дахау»

Про це повідомляє Дождь з посиланням на газету Süddeutsche Zeitung.

Охоронці меморіалу виявили пропажу вранці в неділю. Поліція вже провела пошуки «гарячими слідами», але вони поки що не дали жодних результатів. За попередньою версією слідства, за крадіжкою можуть стояти неонацисти або дивні колекціонери.

Злочинці скористалися тим, що меморіал скорботи не оснащений відеокамерами спостереження - там цілодобово чергують охоронці. Зловмисники скористалися їх перезмінкою.

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Глава меморіалу в Дахау Габріеле Хаммерман назвав подію «наругою», директор фонду «Баварський меморіал» Карл Фреллер сказав, що ця крадіжка - «ганебний вчинок».

Дахау - один з перших концентраційних таборів нацистської Німеччини. Він був заснований ще в 1933 році, через місяць після підпалу Рейстагу. У війну Дахау був відомий як один з найстрашніших концтаборів, де регулярно проводилися медичні експерименти над в'язнями. Генріх Гіммлер і інші високопоставлені нацисти регулярно відвідували з інспекційними поїздками Дахау, де спостерігали за цими дослідами.

Arbeit macht frei в перекладі з німецької означає «Праця робить вільним» або «Праця звільняє». Спочатку це заголовок роману німецького письменника Лоренца Дифенбаха, що вийшов у Відні в 1872 році. До початку двадцятого століття він став популярним серед німецьких націоналістів. Використовувався як цинічна насмішка у кількох концтаборах. Вивіска з цим написом в Дахау стала однією з найвідоміших.