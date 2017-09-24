Записну книжку Гітлера з телефонними номерами продали на аукціоні

Записна книжка, яка ймовірно належала Адольфу Гітлеру, із адресами і телефонними номерами була продана на аукціоні Henry Aldridge and Son у Великобританії за £33 тисячі, передає Daily mail.

У книзі записані від руки понад 200 телефонних номерів, серед власників яких є і високопоставлені керівники Третього рейху Генріх Гіммлер, Йосип Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Герінг, Йоахім фон Ріббентроп, Рейнхард Гейдріх, Альберт Борман та інші.

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У книзі також є телефонні номери особистого архітектора Гітлера Альберта Шпеєра та фотографа Генріха Гофмана, який познайомив Гітлера із його майбутньою дружиною Євою Браун.