Записну книжку Гітлера з телефонними номерами продали на аукціоні
11:46, 24 вересня 2017Світ
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У книзі записані від руки понад 200 телефонних номерів, серед власників яких є і високопоставлені керівники Третього рейху.
Книжка була продана за £33 тисячі / фото dailymail.co.uk
Записна книжка, яка ймовірно належала Адольфу Гітлеру, із адресами і телефонними номерами була продана на аукціоні Henry Aldridge and Son у Великобританії за £33 тисячі, передає Daily mail.
У книзі записані від руки понад 200 телефонних номерів, серед власників яких є і високопоставлені керівники Третього рейху Генріх Гіммлер, Йосип Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Герінг, Йоахім фон Ріббентроп, Рейнхард Гейдріх, Альберт Борман та інші.
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У книзі також є телефонні номери особистого архітектора Гітлера Альберта Шпеєра та фотографа Генріха Гофмана, який познайомив Гітлера із його майбутньою дружиною Євою Браун.
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