Бельгія визнає Палестину державою

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на бельгійське видання Le Soir. Ключові політичні партії країни, члени яких входять до складу федерального уряду Бельгії, прийшли до політичної згоди про визнання Палестини. Відповідне рішення буде представлено і поставлено на голосування, ймовірно, наступного тижня.

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При цьому, за словами лідера групи Ecolo Крістофі Дулкерідіса, листи із закликами визнати Палестину були розіслані у всі європейські країни.

"Ми вважаємо, що в цьому регіоні має бути дві держави - Ізраїль і Палестина. При цьому ми не очікуємо, що таке рішення вирішить проблему", - зазначив він.

Нагадаємо, серед європейських держав офіційно визнала Палестину лише Швеція. Відповідні резолюції, які не мають обов'язкового характеру, ухвалили парламенти Франції, Іспанії, Великобританії.