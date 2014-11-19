Парламент Іспанії проголосував за визнання держави Палестина

Таке рішення підтримали 319 депутатів, двоє висловилися проти і ще один утримався, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на El Periodico.

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Зокрема, у прийнятій резолюції міститься заклик до уряду Іспанії визнати державу Палестина з урахуванням міжнародного права, підтверджуючи переконання, що "єдиним вирішенням конфлікту є співіснування двох держав - Ізраїлю та Палестини".

Разом з тим, в текст резолюції була внесена поправка про те, що визнання повинно стати результатом переговорного процесу між Ізраїлем і Палестиною, який би гарантував мир і безпеку обох сторін, а також права громадян і стабільність у цьому регіоні".

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргальо, який брав участь у парламентських дебатах з цього питання, привітав таку одностайність депутатів і висловив упевненість у тому, що це рішення буде сприяти мирному процесу в регіоні.

Нагадаємо, раніше парламент Великобританії проголосував за визнання держави Палестина. Крім того, відповідне голосування проведе 28 листопада і парламент Франції.