Chicago Tribune: Україна намагається потоваришувати з союзником Росії

Київ хоче налагодити зв’язки з Белградом попри те, що сербські бойовики воюють на боці російських військ на Донбасі.

Україна прагне посилити зв’язки з Сербією - балканською країною, яка стала ключовим союзником Росії у Європі, але хоче приєднатися до Євросоюзу. Про це пише Chicago Tribune, нагадуючи про вчорашній візит президента Петра Порошенка в Белград, де він зустрівся з сербським лідером Александаром Вучичем.

Обидва президенти підписали двосторонні угоди і говорили про кращі відносини у майбутньому. Але американське видання нагадує, що Сербія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії, які були запроваджені після російської військової агресії проти України і анексії Криму. Сербські бойовики також воюють на боці російських сил проти української армії в Донбасі. Втім, і Порошенко, і Вучич під час зустрічі говорили про повагу до територіальної цілісності країн один одного.

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У Сербії є своя проблема з сепаратизмом. Белград відмовляється визнавати незалежність Косово, яке проголосило свій вихід зі складу Сербії в 2008 році. Однак, на шляху до членства в ЄС цю проблему доведеться вирішити.