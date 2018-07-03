Україна і Сербія розширили безвізовий режим

Двостороння угода про відмову від візових вимог для громадян України та Сербії діє з грудня 2011 року.

Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим, тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Twitter.

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"Ми розширили угоду про безвізовий режим з Сербією. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді", - зазначив він.

Під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Сербія Александром Вучичем у Белграді Порошенко додав: "Лише декілька тижнів тому ми домовилися про те, що ми підпишемо угоду, яка продовжує термін безвізового перебування громадян Сербії в Україні та громадян України в Сербії для того, щоб покращити контакти між людьми, для того, щоб спростити візити туристів, підприємців, культурних діячів один до одного, щоб наші народи краще пізнали один одного. І я впевнений в тому, що цей документ, який сьогодні підписаний, буде відігравати дуже важливу роль".

Крім того, Порошенко повідомив про домовленість створити комісію, яка буде вивчати спільні із Сербією політичні події історії.

Як повідомляв УНІАН, у даний час між Україною та Сербією діє безвізовий до 30 днів упродовж 60 днів режим (на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, паспорт має бути дійсним не менш ніж 90 днів з дати в’їзду у Сербію).

Двостороння угода про відмову від візових вимог для громадян України та Сербії діє з грудня 2011 року.