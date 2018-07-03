Порошенко обговорив із президентом Сербії проблему Косово та запровадження миротворчої місії на Донбасі

"Україна і Сербія сьогодні не мають жодних проблем у двосторонніх відносинах", - сказав Порошенко.

Президент України Петро Порошенко вважає, що проблема Косово має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Сербія Александром Вучичем у Белграді.

«Я можу підтвердити, що Україна і Сербія сьогодні не мають жодних проблем у двосторонніх відносинах... Ми рішуче розвиваємо двостороннє співробітництво в економічній, політичній, гуманітарній і безпековій сферах», - сказав Порошенко.

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«Я хочу абсолютно чітко заявити про те, що ми шануємо, поважаємо територіальну цілісність і суверенітет Сербії. Ми не визнали Косово, і виходимо з позиції, що проблема Косово має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії», - підкреслив президент.

Він також наголосив, що Україна цінує позицію Сербії щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави та зусилля з відновлення суверенітету України на всіх окупованих територіях та досягнення миру.

«Ми, безумовно, розраховуємо на підтримку Сербії у питанні запровадження миротворчої місії (на Донбасі - УНІАН) з мандатом Ради безпеки ООН», - додав президент України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко подякував лідерам ЄС за рішення щодо продовження санкцій проти РФ.