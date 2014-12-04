Обама назве кандидатуру нового глави Пентагону в п'ятницю
21:21, 04 грудня 2014Світ
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Президент США Барак Обама у п'ятницю, 5 грудня, оголосить кандидатуру нового міністра оборони.
REUTERS
Про це повідомив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передають РИА Новости.
"У п'ятницю президент зробить оголошення про кандидатуру міністра оборони. Поки я не можу назвати точного часу, але це буде вранці", - сказав він.
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Чак Хейгел подав у відставку з поста міністра оборони минулого тижня. Обама попросив Хейгела залишитися на чолі Пентагону до тих пір, поки не буде призначений і затверджений сенатом його наступник.
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