В Арізоні поліцейський застрелив чорношкірого, що потягнувся до кишені за таблетками
07:56, 05 грудня 2014Світ
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В штаті Арізона поліцейський помилково застрелив темношкірого чоловіка. Про це повідомляє Agence France-Presse.
Поліцейський двічі вистрілив в груди чоловікові / koutipandoras.gr
Інцидент стався у місті Фінікс. Відзначається, що поліцейський відкрив вогонь після того, як 34-річний Румэйн Брісбон потягнувся до кишені. Очікуючи, що чоловік витягне зброю, поліцейський двічі вистрілив у груди. Пізніше з'ясувалося, що в кишені знаходилися таблетки. В результаті Брісбон помер на місці, повідомляє Газета.ру.
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Родичі загиблого заявили, що інцидент відбувався на очах багатьох свідків, і вони мають намір домагатися справедливості в суді.
В даний час в Нью-Йорку проходять масштабні демонстрації на підтримку загиблого Еріка Гарнера, темношкірого чоловіка, який був задушений поліцейським при затриманні.
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