В Арізоні поліцейський застрелив чорношкірого, що потягнувся до кишені за таблетками

Інцидент стався у місті Фінікс. Відзначається, що поліцейський відкрив вогонь після того, як 34-річний Румэйн Брісбон потягнувся до кишені. Очікуючи, що чоловік витягне зброю, поліцейський двічі вистрілив у груди. Пізніше з'ясувалося, що в кишені знаходилися таблетки. В результаті Брісбон помер на місці, повідомляє Газета.ру.

Читайте такожУ Фергюсоні тривають заворушення, поліція застосовує сльозогінний газ

Родичі загиблого заявили, що інцидент відбувався на очах багатьох свідків, і вони мають намір домагатися справедливості в суді.

В даний час в Нью-Йорку проходять масштабні демонстрації на підтримку загиблого Еріка Гарнера, темношкірого чоловіка, який був задушений поліцейським при затриманні.