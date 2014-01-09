Поліцейських Лондона зобов'яжуть носити відеокамери

Про це 9 січня з посиланням на заяву голови поліції столиці Великобританії сера Бернара Хогана-Хау (Bernard Hogan-Howe) повідомляє The Independent.

У керівництві правоохоронних органів заявляють, що таким чином прагнуть продемонструвати свою відкритість . Як пише Lenta.ru, поліції необхідно відновити довіру до дій своїх співробітників після вбивства ними беззбройного чорношкірого хлопця Марка Даггана в 2011 році. Цей інцидент викликав великий суспільний резонанс.

Напередодні в середу, 8 січня, присяжні виправдали дії поліцейських відносно Даггана. Вердикт викликав бурхливе невдоволення родичів загиблого і їхніх прихильників, які звинувачували співробітників правоохоронних органів в расизмі.

Даггана вбили в серпні 2011 року в лондонському районі Тоттенхем. Поліцейські зупинили таксі, в якому їхав молодий чоловік, і застрелили підозрюваного. Дагган не був озброєний, проте в шести метрах від місця вбивства знайшли пістолет. Імовірно, чоловік викинув його з вікна таксі незадовго до того, як його машину зупинили.

Вважається, що саме загибель Даггана стала приводом до початку масових погромів в Лондоні в серпні 2011 року. Заворушення, що супроводжувалися грабежами, згодом перекинулися і на інші британські міста, зокрема, Манчестер, Ліверпуль і Бірмінгем. У масових виступах взяли участь близько 30 тисяч осіб.