Борис Джонсон пішов у відставку з поста міністра закордонних справ Великобританії

Про його наступника буде оголошено найближчим часом. Тереза Мей прийняла відставку Бориса Джонсона.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон покинув свій пост.

Про це повідомляє The Guardian.

«Сьогодні прем'єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Про його наступника буде оголошено найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Борису за його роботу», — заявив офіційний представник Даунінг-Стріт.

Джонсон покинув свій пост на тлі оголошення урядом країни деталей плану про вихід зі складу ЄС. До нього це зробив міністр з питань Брекзіта Девід Девіс.

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Як повідомлялося, причиною для такого рішення стала незгода з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, яка заявила про плани зберегти тісні економічні відносини з ЄС після Brexit. З планом також висловлював незгоду Борис Джонсон.

Раніше уряд Великобританії погодивпозицію щодо "м'якого" Brexit. Мова йде про створення "зони вільної торгівлі Великобританії і ЄС, яка встановлює загальні правила з продажу промислових товарів і сільськогосподарської продукції».