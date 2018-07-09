Міністр Великобританії щодо Brexit подав у відставку

Причиною для такого рішення стала незгода з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, яка заявила про плани зберегти тісні економічні відносини з ЄС після Brexit.

Міністр Великобританії у справах виходу з Європейського союзу подав у відставку. Про це повідомляє Sky News. За даними телеканалу, причиною для такого рішення стала незгода з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, яка заявила про плани зберегти тісні економічні відносини з ЄС після Brexit. З планом також висловлював незгоду глава МЗС Великобританії Борис Джонсон. Читайте такожУ Британії розслідують зв'язки «спонсора Brexit» із Росією Раніше ЗМІ повідомили, що британський бізнесмен Аарон Бенкс, який вважається одним з головних спонсорів Brexit, не менше 11 разів зустрічався з послом Росії в Великобританії.

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