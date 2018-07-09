Міністр Великобританії щодо Brexit подав у відставку
03:39, 09 липня 2018Світ
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Причиною для такого рішення стала незгода з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, яка заявила про плани зберегти тісні економічні відносини з ЄС після Brexit.
Девід Девіс / REUTERS
Міністр Великобританії у справах виходу з Європейського союзу подав у відставку.
Про це повідомляє Sky News.
За даними телеканалу, причиною для такого рішення стала незгода з британським прем'єр-міністром Терезою Мей, яка заявила про плани зберегти тісні економічні відносини з ЄС після Brexit. З планом також висловлював незгоду глава МЗС Великобританії Борис Джонсон.
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Раніше ЗМІ повідомили, що британський бізнесмен Аарон Бенкс, який вважається одним з головних спонсорів Brexit, не менше 11 разів зустрічався з послом Росії в Великобританії.
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