Туск допустив можливість відмови від Brexit після хвилі відставок міністрів у Британії
06:12, 10 липня 2018Світ
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За словами Туска, політики приходять і йдуть, а створені ними для людей проблеми залишаються.
Дональд Туск / REUTERS
Голова Європейської ради Дональд Туск прокоментував відставку британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса і міністра закордонних справ Бориса Джонсона.
Про це він написав на своїй сторінці в твіттері.
За словами Туска, політики приходять і йдуть, а створені ними для людей проблеми залишаються.
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«Я можу тільки жалкувати, що ідея Brexit не пішла з Девісом і Джонсоном. Але, хто знає?» — заявив Туск.
Раніше повідомлялося, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей в листі колишньому главі МЗС Борису Джонсону зізналася, що була здивована його рішенням залишити посаду.
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