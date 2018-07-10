Туск допустив можливість відмови від Brexit після хвилі відставок міністрів у Британії

За словами Туска, політики приходять і йдуть, а створені ними для людей проблеми залишаються.

Голова Європейської ради Дональд Туск прокоментував відставку британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса і міністра закордонних справ Бориса Джонсона.

Про це він написав на своїй сторінці в твіттері.

За словами Туска, політики приходять і йдуть, а створені ними для людей проблеми залишаються.

Читайте також"Британія рухається до статусу колонії": заява Джонсона після відставки

«Я можу тільки жалкувати, що ідея Brexit не пішла з Девісом і Джонсоном. Але, хто знає?» — заявив Туск.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей в листі колишньому главі МЗС Борису Джонсону зізналася, що була здивована його рішенням залишити посаду.