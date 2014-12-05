З'явилося відео, як палає будівля управління ФСБ у Махачкалі
18:29, 05 грудня 2014Світ
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В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин.
Пожежа в Махачкалі / vk.com
В мережі Інтернет з'явилося відео масштабної пожежі будівлі УФСБ РФ в Махачкалі.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на російське інформагенство ТАСС, у центрі Махачкали горить дах будівлі УФСБ РФ по Дагестану.
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"Причини пожежі невідомі", - зазначив співрозмовник агенства.
В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин. Обстановка уточнюється.
Будівлю управління ФСБ в Махачкалі охопила пожежа
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