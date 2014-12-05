З'явилося відео, як палає будівля управління ФСБ у Махачкалі

18:29, 05 грудня 2014
Світ
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В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин.

Пожар в Махачкале / vk.com

В мережі Інтернет з'явилося відео масштабної пожежі будівлі УФСБ РФ в Махачкалі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на російське інформагенство ТАСС, у центрі Махачкали горить дах будівлі УФСБ РФ по Дагестану.

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"Причини пожежі невідомі", - зазначив співрозмовник агенства.

В ГУ МНС РФ по Дагестану повідомили, що на місце виїхали п'ять пожежних машин. Обстановка уточнюється.

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