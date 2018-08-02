«Куди зникла Меркель?»: Німеччина не може знайти свого канцлера

Чоловік глави німецького уряду вперше проводить відпустку без неї.

Впродовж попередніх років папараці вдавалося сфотографувати Ангелу Меркель і її чоловіка Йоахіма Сауера в Альпах. Але цього року канцлер Німеччини як крізь землю провалилася. А Сауер проводить відпустку з сином від попереднього шлюбу.

Як пише Reuters, німецьке видання Bild висунула цілу низку пояснень, куди поділася Меркель. Можливо, вона у родичів у Східній Німеччині, а може на таємному завданні.

«Де ховається канцлер?» - говорить заголовок популярної німецької газети.

«Вона в літній резиденції чи зі своєю 90-річною матір’ю в Уккермаку? Її шлюб переживає кризу? Вона в лікарні? На таємному завданні?», - міркує Bild.

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Минулого місяця, відповідаючи на питання журналістів про плани на відпуску, Меркель сказала, що з нетерпінням чекає на відпочинок. Але деталей не розкрила, пославшись на приватність. Прес-секретар федеральної канцелярії ФРН відмовився коментувати, де перебуває голова німецького уряду.

Ангела Меркель і її чоловік у шлюбі вже 20 років. Востаннє їх бачили разом 25 липня на фестивалі Байройт у Баварії. Хоча професор хімії Йоахім Сауер рідко з’являється на люди з найвпливовішою жінкою Європи, він традиційно проводить з дружиною літні канікули в Італії.

Видання нагадує, що Меркель, яка керує урядом Німеччини з 2005 року, цього року зіштовхнулася з політичним покаранням. Вона мало не втратила правлячу коаліцію через конфлікт з ХСС у питанні імміграції. Крім того, праві радикали з «Альтернативи для Німеччини» після виборів потрапили в парламент.

Журнал Der Spiegtl, коментуючи зникнення канцлера, пожартував, що таким чином, можливо, Меркель натякає виборцях “Альтернативи для Німеччини», що вона незамінна.

«Може вона намагається показати тим, хто любить гасло «Меркель має піти!», на що буде схожа Німеччина, коли «Меркель зникне»», - пише німецький журнал.

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