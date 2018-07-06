Путін знову зник: прихильники теорії змови припускають "чергову реінкарнацію"

Користувачі соціальних мереж з Росії помітили зникнення президента РФ Володимира Путіна з інформаційного простору.

На думку росіян, глава РФ зник 29 червня і вже тиждень не з'являвся на публіці.

У соціальних мережах згадують теорії змови, передає Medialeaks. Більшість користувачів зазначила, що на публіці президент не з'являвся з 29 червня, тобто після того, як оглянув майданчик парку футболу ЧС-2018 на Красній площі в Москві з главою FIFA Джанні Інфантіно.

Тема отримала розвиток, коли Путін не прийшов на матч чемпіонату світу між збірними Росії і Іспанії 1 липня.

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Як пише видання Znak, відсутністю на стадіоні Путін не обмежився. У період з 2 по 8 липня в президентському графіку були скасовані всі заходи, а новини і репортажі про заплановані зустрічі, за словами видання, не більше, ніж «консерви» тижневої давності.

Користувачі вважають, що залишається невідомим, де саме перебуває президент РФ і чим він зайнятий. Більшість схилилися до думки, що Путін готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка повинна пройти 16 липня в Гельсінкі.

Утім, прихильники теорії змови припускають, що президент переживає чергову реінкарнацію. Між тим, у зазначений період на сайті Кремля активність президента не затихала.

Нагадаємо, минулого разу росіяни "втратили" Путіна у лютому 2018 року. Під час виступу президент РФ говорив голосом, який сів, а після завершення заходу його прес-секретар Дмитро Пєсков пояснив журналістам, що лідер Росії застудився.