Трамп заявив про очікування нової зустрічі з Кім Чен Ином

За словами Трампа, він вдячний главі Північної Кореї за стриману обіцянку щодо повернення останків американських військовослужбовців.

Американський лідер Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за повернуті останки військових США, які загинули в ході Корейської війни, а також за лист.

Про це політик написав на своїй сторінці в твіттері.

За словами Трампа, він вдячний главі Північної Кореї за стриману обіцянку щодо повернення останків американських військовослужбовців.

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«Я не здивований, що ви зробили таку добру справу. Ще спасибі за ваш люб'язний лист — я з нетерпінням чекаю з вами зустрічі!» — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп не виключив у майбутньому зустріч з іранським лідером Хасаном Роухані. Однак президент США висловив сумнів, що Тегеран готовий на таку зустріч.