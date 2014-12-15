Росія запропонує ООН ліквідувати Гаазький трибунал

Голова партії «Родина», депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов пропонує звернутися від імені російського парламенту до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй з пропозицією ліквідувати Гаазький трибунал, пишуть «Известия».

Читайте також«Акт у підтримку свободи України» передали на підпис президенту СШАДепутат підготував "Проект звернення до Генеральної Асамблеї ООН, а також парламентів держав - членів ООН і міжнародних парламентських організацій про наявність істотних недоліків в діяльності Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії". Цей документ найближчим часом буде розглянуто в Держдумі.

"Ми бачимо, що Гаазький трибунал перетворився на каральний орган, який виконує замовлення США. Люди десятиліттями сидять на лаві підсудних без пред'явлення конкретних звинувачень і без доказової бази вчиненого злочину. А ми говоримо про якесь міфічне "велике європейське правосуддя" - це просто смішно. Можна подивитися на те, що діється в Новоросії. Там всі злочини зафіксовані, але в Гаазі на це уваги не звертають. Тому ми повинні поставити питання - чи цей інститут працює за законом, або такий трибунал, який не звертає уваги на багато злочинів і тільки й робить, що переслідує сербів, нікому не потрібен", - прокоментував свою пропозицію Журавльов.

Читайте такожУ Брюсселі опрацьовують можливий візит президента Порошенко на саміт ЄСВін нагадав, що у Гаазького трибуналу вже тричі закінчувалися повноваження, але їх оперативно продовжували. Після останнього продовження вони закінчуються в кінці 2014 року, і депутат наполягає на тому, що продовжувати їх ні в якому разі не потрібно.