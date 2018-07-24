Нетаньяху відповів Ердогану: атака "великого демократа" є найкращим компліментом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відреагував на звинувачення президента Туреччини Реждепа Тайїпа Ердогана, який розкритикував ухвалений закон про національний характер держави Ізраїль.

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У себе в "Твіттері" Нетаньяху написав, що Ердоган знищував сирійців і курдів, а також ув'язнив десятки тисяч своїх співгромадян. "Правда в тому, що атака "великого демократа" Ердогана на закон є найкращим компліментом", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

За його словами, Туреччина під керівництвом Ердогана "перетворилася в країну темної диктатури", тоді як "Ізраїль дотримується рівних прав для всіх жителів як до, так і після прийняття цього закону".

Як повідомляв УНІАН, турецький президент розкритикував Ізраїль, заявивши, що влада країни проводить політику "сіонізму, фашизму і шовінізму". Невдоволення Ердогана викликало ухвалення в Ізраїлі закону про національний характер держави Ізраїль.

За його словами, немає ніякої різниці між ідеологією Адольфа Гітлера, який відстоював расову перевагу арійців, і політикою Ізраїлю, який відмовляється визнавати історичні права палестинців.

Ізраїльський Кнесет (парламент) ухвалив закон про національний єврейський характер держави Ізраїль. У законі йдеться, що Ізраїль - це історична батьківщина єврейського народу, право на національне самовизначення є тільки у єврейського населення, іврит - єдина офіційна мова держави, Єрусалим - столиця країни, а розвиток єврейських поселень являє собою задачу державної ваги. Арабська мова отримала "спеціальний статус", який дозволить надалі використовувати її в державних установах.

У той же час депутати арабського походження назвали закон расистським і порахували його прийняття "смертю демократії".

Арабське населення становить близько 20% від 9-мільйонного населення Ізраїлю.