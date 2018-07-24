Ердоган порівняв політику Ізраїлю з ідеологією Гітлера і звинуватив країну в "фашизмі і шовінізмі"

Він зазначив, що дух Гітлера відродився на прикладі низки керівників сучасного Ізраїлю.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган піддав жорсткій критиці політику Ізраїлю на Близькому Сході і останнє рішення Кнесету (парламенту) країни, що ухвалив нещодавно «Закон про єврейський характер Держави Ізраїль».

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Як повідомляє Anadolu, виступаючи на засіданні парламентської фракції правлячої Партії справедливості і розвитку в Анкарі, глава турецької держави назвав вказаний закон «черговим доказом ізраїльської політики сіонізму, фашизму і шовінізму».

За словами Ердогана, немає ніякої різниці між ідеологією Адольфа Гітлера, який відстоював расову зверхність арійців, і політикою Ізраїлю, яка відмовляється визнавати історичні права палестинців. «Дух Гітлера, чиї дії привели світ до катастрофи, відродився на прикладі низки керівників сучасного Ізраїлю», -заявив Ердоган.

Депутати 120-місцевого Кнесету 19 липня більшістю голосів - 62, проти 55, при двох, що утрималися, законодавчо закріпили, що Ізраїль є «національним домом єврейського народу», а євреї - єдиним народом, який має право на національне самовизначення на його території.

В ході голосування арабські депутати Кнесету бурхливо протестували, розмахуючи листками з написом: «Апартеїд!». Лідер парламентської опозиції Іцхак Герцог заявив: «Дуже сумно, що принцип рівності, який є основним у захисті престижу Ізраїлю, зник із цього закону».

У тексті закону сказано, що «Земля Ізраїлю є історичною батьківщиною єврейського народу, на якій було створено Державу Ізраїль», і що «Держава Ізраїль є національною державою єврейського народу, в якому він реалізує своє природне, культурне, релігійне та історичне право на самовизначення». У законі закріплено назву «Держава Ізраїль», прапор, герб і гімн держави, Єрусалим як столицю Ізраїлю.

Четверта стаття в законі, в якій йдеться, що державною мовою є іврит, викликала критику з боку опозиції. Це визнали приниженням статусу арабської мови. Тим не менш, було вирішено, що статус арабської мови в Державі Ізраїль буде визначено окремим законом. Араби складають близько 20% від 9-мільйонного населення Ізраїлю.