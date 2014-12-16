У Росії почали вводити заборону на слово «криза»
15:56, 16 грудня 2014Світ
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У Калузькій області заборонили вимовляти слово «криза», щоб не розполохати інвесторів.
Заборона пояснюють прагненням не розполохати інвесторів / flickr.com/idecrease
Про це повідомив губернатор Анатолій Артамонов, передає "Російська служба новин".
Заборону він пояснив прагненням влади не розполохати інвесторів.
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«Зараз нам не треба шукати, що ми можемо зробити у відповідь на незручні моменти, які переживаємо, а навпаки піддати внутрішнього аудиту інвестиційну політику, нормативно-законодавчу базу, яку ми створили, наскільки якісне бізнес-середовище вона формує. Подумати, може бути, ми щось ще не передбачили. Це обов'язково дасть результат. Криза, напевно, є, але слово ми забороняємо це вимовляти», - сказав він.
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