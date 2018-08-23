Що означає візит Болтона до Києва

Радник президента США з національної безпеки, «людина Трампа» Джон Болтон, їде до України. Однак не варто очікувати після цього візиту якихось проривних рішень. Адже візит в Україну – це лише частина тижневого турне радника Трампа різними країнами, і для кожної є свої зустрічі, свої теми та свої завдання.

Нагадаю, що першою зупинкою Болтона став Ізраїль, ді він висловив цілком чіткий меседж: Іран не повинен мати будь-яку можливість отримати військово-ядерний потенціал із засобами доставки. Не скупився «Трампівський яструб» і на критику на адресу Росії щодо можливого втручання Кремля у крайні вибори президента США. Однак, окрім Росії, США тепер бачать також можливу загрозу втручання у вибори до Конгресу цієї осені вже з Північної Кореї, Ірану та Китаю.

Україну ж Джон Болтон відвідає наостанок

Наступною зупинкою Джона Болтона є Женева де він зустрічається з Секретарем Радбезу Російської Федерації Миколою Патрушевим. Це фактично перша зустріч Вашингтона з Москвою після переговорів Трампа та Путіна в Хельсінкі. Готував її Болтон, тому його зараз називають «будівничим російського вектора Білого Дому». В переговорах Болтона та Патрушева звучатиме тема Сирії та України, зокрема, Донбасу, як продовження переговорів Путіна та Трампа в Хельсінкі. Однак очікувати якихось рішень не варто.

Україну ж Джон Болтон відвідає наостанок. Хтось вже називає цей візит «ревізійним», хтось вважає його сигналом підтримки України та ще одним кроком до стратегічного партнерства України та США.

Обидві ці думки мають свою частку правди. Так, цей візит дійсно багатий на символізм, адже «людина Трампа» буде присутня на параді з нагоди Дня Незалежності України. Ба більше, завершуючи тижневе турне саме Україною, США демонструють, що підтримують свого партнера - Україну - проти стратегічного суперника. Адже військова, фінансова та технічна допомога, навчання військового складу - все це кроки, які США реалізовують в Україні для впровадження якісної реформи оборонного сектору.

Джон Болтон на зустрічах з керівництвом нашої держави називатиме речі своїми іменами

Втім, для контролю виконання Україною своїх зобов‘язань щодо реформи оборонного сектору дійсно потрібен і «Болтон-ревізор», адже кошти на цю реформу, в більшій мірі, дають США. І факт, що Джон Болтон, якого у вузьких колах називають «яструбом» та надзвичайно прямолінійним, на зустрічах з керівництвом нашої держави називатиме речі своїми іменами. Наприклад, щодо того, що реформа оборонного сектору триває не так швидко і ефективно, як було заявлено раніше.

Звісно, існує небезпека, що реформа взагалі втратить динаміку перед виборами. Власне, на цьому може наголошувати Болтон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Втім, Україна все одно рухається в напрямку реформи армії на стандарт НАТО. І хоча рано говорити про вступ до Альянсу, однак мати таку армію, як в країнах НАТО – не просто реально, а цілком можливо найближчим часом.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro