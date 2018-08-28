У США пес майже три тижні провів на місці аварії, де загинула його власниця (відео)

Пес на прізвисько Бентлі 19 днів чекав на свою власницю, яка загинула під час ДТП у штаті Колорадо.

45-річна Дженіфер разом з донькою і чотирилапим улюбленцем подорожувала машиною. Коли раптом авто зірвалося з гори. Пес Бентлі випав з вікна та зник, жінка загинула на місці. Її донька вціліла і одразу почала шукати собаку, йдеться у сюжеті ТСН. Він блукав навколо скель, де розбилася машина. Знайшли собаку у тяжкому стані голодним і спраглим.

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