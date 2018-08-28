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У США пес майже три тижні провів на місці аварії, де загинула його власниця (відео)

18:25, 28 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS 

Пес Бентлі випав з вікна та зник, жінка загинула на місці. Її донька вціліла і одразу почала шукати собаку, йдеться у сюжеті ТСН.

Він блукав навколо скель, де розбилася машина. Знайшли собаку у тяжкому стані голодним і спраглим.

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Теги: #США#собака