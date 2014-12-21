Від Еболи в Африці вже померло 7373 людини

Кількість померлих внаслідок вірусу Ебола у трьох найбільш уражених цією хворобою країнах Західної Африки – Сьєрра-Леоне, Ліберії і Гвінеї – склала вже 7373 людини.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), передає «Радіо Свобода».

Всього ВООЗ інформує про 19031 випадків захворювання на вірус Ебола.

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Хворобу Ебола, яку спричиняє однойменний вірус, зафіксували в Африці цього року. Смерть унаслідок ураження вірусом наступає майже в половини хворих упродовж тижня-двох.

Дієвих вакцин і лікування наразі не існує. Передається вірус, як вважають, тільки шляхом фізичного контакту з хворими чи з продуктами їхньої життєдіяльності.