КНДР пригрозила напасти на США, обізвавши їх "вигрібною ямою тероризму"

Національний комітет оборони КНДР (National Defense Commission), очолюваний північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявив, що «1,2-мільйонна армія країни готова використовувати всі види озброєнь проти Білого дому, Пентагону і Сполучених Штатів у цілому», повідомляє Lenta.ru.

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Пхеньян назвав США «вигрібною ямою тероризму» та засудив американського президента Барака Обаму за слова про кібератаку північнокорейців на компанію Sony Pictures.