КНДР пригрозила напасти на США, обізвавши їх "вигрібною ямою тероризму"
10:24, 22 грудня 2014Світ
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Північна Корея заявила про готовність напасти на Білий дім. Про це пише The Guardian.
REUTERS
Національний комітет оборони КНДР (National Defense Commission), очолюваний північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявив, що «1,2-мільйонна армія країни готова використовувати всі види озброєнь проти Білого дому, Пентагону і Сполучених Штатів у цілому», повідомляє Lenta.ru.
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Пхеньян назвав США «вигрібною ямою тероризму» та засудив американського президента Барака Обаму за слова про кібератаку північнокорейців на компанію Sony Pictures.
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