КНДР систематично "очищає" країну від інвалідів - The Telegraph

Північна Корея вважає інвалідів та психічно хворих людей некорисними для суспільства, з посиланням на The Telegraph пише ZN.ua.

Біженець з Північної Кореї повідомив виданню, що інваліди та психічно хворі люди зникають у КНДР. "У Північній Кореї систематично проходить "очищення" населення", - сказав він.

32-річний Джі Сон-хо втік із Північної Кореї після того, як втратив ліву ногу вище коліна та ліву руку по зап'ястя. Він зазначає, що інваліди в КНДР розглядаються як "пляма" і "приниження" правлячого режиму.

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У статті також зазначається, що хворих, як правило, залишають напризволяще. Дітьми з труднощами у розвитку нехтують. Режим демонструє, що всі живуть добре.

Комісія ООН вже заявляла про чутки, що в КНДР проводять медичні експерименти над особами з обмеженими можливостями. Але вона не змогла підтвердити цю інформацію.

В окремому дослідженні про права людини в Північній Кореї у 2013 році близько 40% біженців заявили, що діти з обмеженими можливостями були вбиті або покинуті.

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Колишній офіцер спецназу КНДР повідомив виданню, що влада в Північній Кореї хоче легалізувати купівлю дітей-інвалідів у батьків. "І вони кажуть, що будуть піклуватися про них", - сказав він.

Якщо ця пропозиція не спрацьовує, починаються погрози. "Вони використовують їх для експериментів хімічної зброї", - сказав він, додавши, що також і дорослі з обмеженими фізичними можливостями зазнають подібних експериментів.

"Режим стверджує, що права інвалідів в Північній Кореї поважають, і вони відправили спортсменів на Азіатські Паралімпійські ігри, але це всього лише ширма," - каже 32-річний біженець.

Він також зазначає, що в голодні в 1990-ті роки інваліди не отримували продовольчі пайки, тому що вони були не в змозі працювати і не були повноцінними членами суспільства: "80% інвалідів просто морили голодом до смерті".

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"Режим припускає, що ми марні", - говорить він.

Раніше Північна Корея пригрозила відплатою за резолюцію ООН, про злочини проти людяності з боку керівництва цієї країни.

В основу прийнятої резолюції покладено звіт ООН, який детально описує систему таборів для політв'язнів у Північній Кореї, де людей піддають тортурам, згвалтуванням і стратам. Згідно зі звітом, у таборах перебувають до 120 тисяч північнокорейців. Документ, прийнятий ООН, покладає відповідальність за злочини на вище керівництво країни.