Американське агентство включило країни Балтії до переліку потенційних гарячих точок 2015 року

Як передає Delfi, Bloomberg включив країни Балтії в огляд під іронічною назвою "Світовий гід песиміста на 2015 рік". Спираючись на опитування експертів із зовнішньої політики, військової справи та економіки, інформаційне агентство назвало місця в усьому світі, в яких при найгіршому сценарії життя стане несолодким.

Перша "гаряча точка" - Сирія та прилеглий регіон. Там, за даними Bloomberg, може початися справжнє пекло, якщо насильство з Сирії пошириться на сусідні країн, а "Ісламська держава" і режим Башара Асада подолає останні ознаки опору.

«Далі - Ізраїль і його конфронтація з Палестиною. Наступний пункт - Іран і його ядерна програма. Нібито, якщо переговори між Іраном і міжнародним співтовариством з цього питання не увінчаються успіхом, то Ізраїль може почати "регіональну війну"», - йдеться в повідомленні.

У списку домінує Близький Схід. Після цих пунктів - Західний берег, питання подальшої позиції Саудівської Аравії. Далі - країни Балтії.

"Володимир Путін шкодить країнам НАТО, розпалюючи проблеми з російськомовною меншиною в Естонії та Латвії, а також - з Калінінградською областю, яка розташована між Литвою і Польщею. Інциденти з авіацією, які спостерігаються останнім часом, демонструють бажання Росії випробовувати потужності НАТО і в майбутньому", - пише Bloomberg.

За країнами Балтії - невеликий географічний стрибок у бік України. За даними Bloomberg, якщо проросійські сепаратисти задумають створити сухопутний коридор між Росією і Кримом, то це знову стане приводом для протистояння Кремля і Заходу.

Читайте такожКраїни Балтії в три рази збільшать фінансування повітряної поліції НАТО Те, що країни Балтії опинилися в списку "песимістів" Bloomberg - добре явище, вважає викладач Інституту міжнародних відносин і політичних наук Томас Янелюнас. За його словами, це якраз означає, що країни регіону, які вголос говорять про небезпеку Путіна, були почуті.

"Можна поглянути навіть позитивно. Певні наші попередження в публічному просторі, робота дипломатів - і із зарубіжними ЗМІ, і з політиками партнерами - таку інформацію вже затвердила. Ми самі" напросилися "на таку позицію", - сказав Янелюнас.

За його словами, думка експертів, з якими говорив Bloomberg, сигналізує, що регіон країн Балтії на світовій арені оцінюється як "певний ризик". Щоправда, викладач не вважає, що Росія наступного року в нашому регіоні робитиме щось більше, ніж робить зараз.

"Я б не дав багато відсотків, що наступного року можуть оспорити систему гарантій НАТО", - сказав Янелюнас.

За словами політолога, Росія вибирає країни Балтії як арену, на якій показує, що "може вести себе агресивно". Крім того, на його думку, "наш регіон для цього найкраще підходить".

Читайте такожГенсек: винищувачі НАТО 400 разів піднімалися в повітря через провокації РФ"В інших місцях, поблизу іншого кордону НАТО і Росії, навряд чи це виглядатиме переконливо", - сказав співрозмовник.

За його словами, оцінка оглядачів Bloomberg показує, що регіону вдалося звернути увагу світової спільноти на проблему своєї безпеки. "Й очевидно не даремно", - підсумував Янелюнас.