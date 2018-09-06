Співачка Самойлова готова емігрувати з Росії до Європи (відео)

У своєму Instagram співачка опублікувала фото в аеропорту.

Учасниця «Євробачення-2018» Юлія Самойлова заявила про готовність емігрувати з Росії до Європи.

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Про це вона заявила у відеозверненні, що з'явилось в «історіях» Instagram. Пізніше воно з'явилось також і на Youtube.

«Я готова емігрувати з Росії до Європи», — заявила Юлія.

У своєму Instagram вона опублікувала фото в аеропорту з хэштегами "#европа" та "#поехали".

Юлія Самойлова двічі відбиралася на участь у «Євробаченні» від РФ. У 2017 році виступити їй не вдалося. Конкурс проводився в Україні, і їй не дозволили в'їзд в країну через порушення порядку в'їзду в окупований Крим.

У 2018 році Самойлова все ж поїхала на конкурс, але її виступ був невдалим – співачка не пройшла у фінал.