Самойлова після повного фіаско пошкодувала про Євробачення (відео)

Самойлова прокоментувала повідомлення про те, що вона під час свого виступу у півфіналі конкурсу Євробачення-2018 забула слова.

Співачка Юлія Самойлова, яка представляла Росію на Євробаченні-2018, розповіла про свої почуття під час конкурсу.

"Євробачення, безумовно, колосальний досвід у моєму житті, в моїй творчості. Про нього я буду згадувати завжди, думаю, все своє життя. Мені шкода, що я перехвилювалася, не виправдала надій - своїх та людей, які мене підтримували", - сказала під час прес-конференції RT Самойлова.

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Вона також розповіла про критику, якої зазнала. "Шквал критики на мене посипався ще до оголошення пісні. Щойно оголосили, що я їду, з'явилася критика", - вважає російська співачка.

Вона також зазначила, що найбільшу підтримку на конкурсі їй дали чоловік, стиліст і візажист, оскільки вони могли потрапити за лаштунки.

У ході прес-конференції Самойлова заявила, що знала текст і не забувала його - просто її переповнювали емоції. Крім того, вона зазначила, що перед виходом на сцену ледь не плакала.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I won't Break і представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися в десятку фіналістів.