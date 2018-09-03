Асад має піти: росЗМІ розкрили суть секретної директиви ООН щодо Сирії

В ООН не хочуть надавати допомогу учасникам сирійського конфлікту, що можуть бути причетні до злочинів проти людства.

Організація об'єднаних націй буде готова сприяти відновленню Сирії тільки після того, як в країні зміниться влада. Допомога ООН не має надаватися сторонам, які можуть бути причетні до військових злочинів.

Як повідомляє «Коммерсант», про це йдеться в секретній внутрішній директиві секретаріату ООН, яка потрапила у розпорядження журналістів.

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Зазначається, що про існування цього документа стало відомо зі слів голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Останній затребував від ООН пояснити, чому такі питання стають предметом внутрішніх секретних директив» в обхід Ради безпеки. В ООН існування даної директиви заперечували.

Двосторінковий документ під назвою «Параметри та принципи сприяння ООН в Сирії», як стверджується, був укладений у жовтні 2017 року. За даними журналістів, автором документа є американський дипломат, колишній заступник генсека ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман. Він покинув свій пост цієї весни.

Суть директиви, як зазначають журналісти, можна звести до трьох пунктів:

- ООН не буде просувати ідею повернення біженців і тимчасово переміщених осіб, але буде підтримувати тих, хто повертається;

– ООН буде готова сприяти реконструкції Сирії тільки після того, як буде здійснений справжній і всеосяжний політичний перехід влади;

– допомога ООН не має надаватися сторонам, які можуть бути причетні до військових злочинів або злочинів проти людства.

За словами Лаврова, директива була поширена по всій системі ООН. Це журналістам підтвердило і джерело в Дамаску, близьке до однієї зі структур ООН.

За словами джерела, є три англійських терміна, пов'язані з російським словом «восстановление» (відновлення): rehabilitation, recovery reconstruction. Так,програма розвитку ООН в Сирії може опікуватись першими двома питаннями, а реконструкція відходить до політичної сфери, проте дуже важко провести межу, де закінчується один процес і починається інший.

Раніше ЗМІ повідомляли про готовність США завдати сильного удару по Сирії в разі застосування хімзброї урядом Асада.