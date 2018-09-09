Британія обіцяє затримати підозрюваних в отруєнні Скрипалів, як тільки вони виїдуть із РФ

У Росії підозрювані росіяни будуть недоступні для британського законодавства.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджида Джавід запевнив, що двоє підозрюваних у використанні нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері будуть негайно затримані після того, як виїдуть з Росії.

Міністр відзначив у неділю, 9 вересня, що "співробітники ГРУ отримують накази від представників найвищого рівня російської влади".

Усвідомлюючи, що в Росії ці підозрювані будуть недоступні для британського законодавства, Джавід заявив BBC, що "якщо вони коли-небудь залишать територію Російської Федерації, Британія і її союзники затримають їх і представлять до покарання".

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Окрім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтримала висновки Британії, що та сама хімічна нервово-паралітична речовина була застосована під час отруєння Дони Стерджесс та Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.