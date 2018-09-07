Доза використаного в Солсбері «Новачка» могла вбити 4 тисячі осіб - The Times

Речовина була 100-відсотковим «Новачком».

Кількості нервово-паралітичної речовини, яка містилася у пляшечці з-під парфумів і була використана при отруєнні у Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, було достатньо для вбивства 4 тис. осіб.

Про це пише The Times.

За словами джерел в сфері безпеки, речовина була 100-відсотковим «Новачком». Його склад є в 5-8 разів токсичнішим, ніж створені в середині XX ст. отруйні речовини на основі амітону.

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Раніше британська газета Daily Mail опублікувала ексклюзивні кадри з камер відеоспостереження, на яких зображені передбачувані співучасники отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» через кілька хвилин після нападу на сім'ю Скрипалів у британському Солсбері в березні 2018 року