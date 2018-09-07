Британська розвідка знає справжні імена двох працівників ГРУ, які отруїли Скрипалів - The Sun

Вони працюють в підрозділі спецназу ГРУ, відомому як відділ спеціального призначення.

Секретна розвідувальна служба Великобританії (MI6) встановила справжні імена двох співробітників ГРУ Росії, яких звинувачують в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Великобританія не стала розкривати їхні імена, сподіваючись, що особи розвідників встановлять російські ЗМІ, повідомляє газета The Sun, посилаючись на джерела в британському уряді.

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Розвідка дізналася імена підозрюваних кілька місяців тому, але не стала повідомляти про це. У MI6 сподівалися, що росіяни знову приїдуть до Європи, і поліцейські зможуть затримати їх, скориставшись європейським ордером на арешт, пише Медуза.

За інформацією The Sun, росіяни, які діють під псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов, працюють в підрозділі спецназу ГРУ, відомому як відділ спеціального призначення. Цей підрозділ проводить операції в інших країнах, у тому числі здійснює вбивства.

На росіян вийшли, порівнявши відео з камер спостереження в графстві Вілтшир, на які потрапили підозрювані, з попередніми записами британських спецслужб. Раніше їх визначили як «членів військової розвідки Росії», які брали участь в інших шпигунських операціях в Європі, пише газета.