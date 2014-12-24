В Якутії до 2018 року планують скласти електронний родовід всього населення

В Якутії (РФ) у 2015 році почнеться складання електронного родоводу всього населення республіки. Про це, як повідомляється на офіційному сайті глави регіону, розповів керівник громадської організації «НДІ генеалогії та етнології народів Півночі» Костянтин Аргунов, передає Lenta.ru.

За його словами, для реалізації проекту необхідно перевести в електронну форму дані республіканських архівів. Планується залучити до цієї роботи всі муніципалітети Якутії і завершити її в 2018 році. Технологія, яка буде застосовуватися, з'явилася в результаті генеалогічного дослідження 43 якутських родин.

«Методика дозволяє створити родовід до шести поколінь, це вже реальність», - заявив Аргунов на науково-практичній конференції «Древо предків - поколінням молодих», присвяченій проекту.

Читайте такожЗа найближчі 35 років населення Землі зросте до 9,76 млрд осіб - експерти

За його словами, кінцевим результатом стане «створення електронного сховища родоводу народу, і майбутні покоління отримають реальний шанс віртуального безсмертя».

Глава Академії наук Якутії Ігор Колодезніков зазначив, що збір відомостей про спадковість громадян також допоможе лікарям зберігати їх здоров'я. «Дуже багато хвороб можна було б попередити і більш ефективно лікувати, знаючи ті чи інші особливості генетичної історії індивіда», - вважає Колодезніков.

Читайте такожВчені назвали найчисленніший народ в історії людства

За словами Аргунова, робота зі створення електронних архівів вже почалася. «Ми почали створювати такі архіви в районах Якутії і маємо намір домогтися того, щоб вони були в кожному поселенні», - розповів організатор проекту.