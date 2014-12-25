Навального допитали у справі про збір грошей на виборах мера Москви

Російський опозиціонер Олексій Навальний відмовився від дачі показань у якості свідка у справі про розкрадання грошей, зібраних на його передвиборчу кампанію на пост мера Москви, повідомив РАПСІ його адвокат Вадим Кобзєв.

В четвер слідчі з'явилися у квартирі Навального для допиту, повідомив сам опозиціонер у своєму акаунті Twitter.

"Олексій їм коротко сказав, що вважає справу політично мотивованою, і відмовився давати свідчення по суті", - сказав Кобзєв. Таким чином, на даний момент допит Навального завершено.

Читайте такожОстаннє слово Навального: "Все побудовано на брехні. На щогодинній брехні, розумієте?" (відео)

Раніше стало відомо, що слідчі в регіонах допитують людей, які переводили гроші на мерську кампанію Навального. Їх запитують, чи не відчувають вони себе обдуреними і не хочуть написати позовну заяву на Навального.

Соратників Навального звинувачують у розкраданні коштів, зібраних на його виборчу кампанію за допомогою сервісу «Яндекс.Гроші». За версією слідства, Костянтин Янкаускас, Володимир Ашурков і Микола Ляскіна розмістили в інтернеті заклик поповнити їх «електронні гаманці». Отримавши в сумі 10 мільйонів рублів, вони їх привласнили, вважає слідство.