Навальний відмовився йти на "Русский марш"

Як пояснив політик у своєму блозі, причиною такого рішення стало небажання підставлятися під звинувачення у нацизмі.

"Моя участь у Марші зараз перетвориться на пекельну кінокомедію: як Боніфацій в оточенні дітей, йтиму в натовпі зі 140 фотографів та операторів , що намагаються зняти мене на тлі школярів, які зігують. Природно, наші "кремлівські друзі" зроблять все, аби цих зігувальників навколо мене було завжди багато", - написав російський опозиціонер.

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Тим не менш, Навальний підкреслив, що, як і раніше, підтримує ідею проведення такого маршу.

"Я так само підтримую "Русский Марш" як ідею і як захід, готовий допомагати інформаційно або ще якось, але в новій ситуації сам брати участь не можу", - заявив він.