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У США впав у річку вантажний потяг (відео)

17:59, 24 вересня 2018
Світ
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У США зійшов з рейок потяг / Скріншот - Youtube, World News

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Як повідомляє ABC News, в результаті інциденту ніхто не постраждав, витоку жодних небезпечних речовин у ріку немає.

Місцева поліція за допомогою дрона зняла наслідки руйнування залізничного мосту.

За інформацією місцевої влади, поїзд зійшов з рейок на околиці містечка Алтон. В залізничній компанії Union Pacific заявили, що інцидент міг бути викликаний нещодавньою повінню та зливою.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області порожні вантажні вагони в результаті самовільного руху зіткнулися з приміською електричкою.

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Теги: #США#потяг