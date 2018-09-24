У США впав у річку вантажний потяг (відео)
17:59, 24 вересня 2018Світ
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В результаті інциденту ніхто не постраждав, витоку жодних небезпечних речовин у ріку немає.
У США зійшов з рейок потяг / Скріншот - Youtube, World News
У штаті Айова (США) зійшов з рейок вантажний потяг. 20 вагонів, завантажених соєвим маслом та піском, впали з моста у річку Флойд.
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Як повідомляє ABC News, в результаті інциденту ніхто не постраждав, витоку жодних небезпечних речовин у ріку немає.
Місцева поліція за допомогою дрона зняла наслідки руйнування залізничного мосту.
За інформацією місцевої влади, поїзд зійшов з рейок на околиці містечка Алтон. В залізничній компанії Union Pacific заявили, що інцидент міг бути викликаний нещодавньою повінню та зливою.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області порожні вантажні вагони в результаті самовільного руху зіткнулися з приміською електричкою.
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