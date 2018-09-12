У Харківській області порожні вантажні вагони через мимовільний рух зіткнулися з електричкою

В результаті зіткнення три вагони зійшли з колії. Жертв та постраждалих немає. За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка.

На Харківщині порожні вантажні вагони внаслідок самовільного руху зіштовхнулися з приміською електричкою. Читайте такожУ Києві підліток загинув при спробі вибратись на цистерну Про це повідомляється в щодобовому зведенні Харківської облдержадміністрації про оперативну обстановку в області. За відомостями оперативних служб, подія сталася сьогодні, 12 вересня, о 00:30 біля залізничної станції «Красноград». «Дев’ять порожніх вантажних вагонів самовільно почали рух та зіткнулися з приміським потягом № 6174 «Дніпро - Красноград», в якому перебували приблизно 10 пасажирів», - йдеться у повідомленні. Внаслідок зіткнення три вагони зійшли з колії. Жертв та постраждалих немає. За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка. Проводиться слідство.

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