этот материал доступен на русском

У Харківській області порожні вантажні вагони через мимовільний рух зіткнулися з електричкою

11:18, 12 вересня 2018
Інциденти
523 0
Порожні вагони зіткнулися з електричкою \ Фото УНІАН

Читайте такожУ Києві підліток загинув при спробі вибратись на цистерну

Про це повідомляється в щодобовому зведенні Харківської облдержадміністрації про оперативну обстановку в області.

За відомостями оперативних служб, подія сталася сьогодні, 12 вересня, о 00:30 біля залізничної станції «Красноград».

«Дев’ять порожніх вантажних вагонів самовільно почали рух та зіткнулися з приміським потягом № 6174 «Дніпро - Красноград», в якому перебували приблизно 10 пасажирів», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення три вагони зійшли з колії. Жертв та постраждалих немає. За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка. Проводиться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харківщина#вагони#зіткнення