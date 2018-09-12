У Харківській області порожні вантажні вагони через мимовільний рух зіткнулися з електричкою
11:18, 12 вересня 2018Інциденти
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В результаті зіткнення три вагони зійшли з колії. Жертв та постраждалих немає. За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка.
Порожні вагони зіткнулися з електричкою \ Фото УНІАН
На Харківщині порожні вантажні вагони внаслідок самовільного руху зіштовхнулися з приміською електричкою.
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Про це повідомляється в щодобовому зведенні Харківської облдержадміністрації про оперативну обстановку в області.
За відомостями оперативних служб, подія сталася сьогодні, 12 вересня, о 00:30 біля залізничної станції «Красноград».
«Дев’ять порожніх вантажних вагонів самовільно почали рух та зіткнулися з приміським потягом № 6174 «Дніпро - Красноград», в якому перебували приблизно 10 пасажирів», - йдеться у повідомленні.
Внаслідок зіткнення три вагони зійшли з колії. Жертв та постраждалих немає. За медичною допомогою з незначними пошкодженнями звернулася одна жінка. Проводиться слідство.
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