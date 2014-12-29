Президент Хорватії буде обраний в другому турі

Другий тур заплановано на 11 січня 2015 року. Для перемоги в першому турі одному з кандидатів потрібно було набрати понад 50% плюс один голос. Явка перевищила 47%, передає Еспресо.TV.

Перший тур президентських виборів у Хорватії не виявив переможця. Після обробки 99,87% бюлетенів нинішній глава держави Іво Йосипович отримав 38,49% голосів, а його найближчий суперник, представник правоцентристської партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович - 37,18%.

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Всього на пост президента балотувалися чотири кандидати. Крім Йосиповича і Грабар-Кітарович, яка раніше була міністром закордонних справ Хорватії, за вищий державний пост також боролися цивільний активіст Іван Сінчіч, голова правоцентристської партії "Хорватськbq світанок" Мілан Куюнджіч. За них проголосували 16,43% і 6,30% виборців відповідно. Ще 1,56% бюлетенів визнали недійсними.

Йосипович назвав себе переможцем першого туру, заявивши, що виграє і в другому турі. Грабар-Кітарович, зі свого боку, зазначила, що "її результат є лише початком" і "робота тільки починається".

Нинішні президентські вибори стали шостими в історії Хорватії, яка проголосила незалежність у 1991 році. Крім того, це перші президентські вибори після вступу країни до Євросоюзу в 2013 році. Правом голосу володіють 3,77 млн повнолітніх громадян країни.