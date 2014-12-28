У Хорватії проходять президентські вибори

Як передає Радіо Свобода, вранці відкрилися понад 5 тисяч дільниць для охочих скористатися виборчим правом, а таких майже 4 мільйони осіб.

На головну державну посаду в Хорватії претендує четверо кандидатів: чинний глава держави Іво Йосипович, який представляє Соціал-демократичну партію Хорватії. Його найближчою суперницею є Колінда Грабар-Кітарович від правоцентристської партії «Хорватська демократична співдружність». На третьому місці – Мілан Куюнджіч, який виступає від «Союзу за Хорватію». Також серед кандидатів у президенти 24-річний студент Іван Сінчіч з неурядової організації «Жива стіна».

Згідно з опитуванням громадської думки, чинний президент Іво Йосипович має найбільше шансів на перемогу. Його попередньо підтримали 45% респондентів, за Грабар-Кітарович висловились близько 35%.

Читайте такожВ Узбекистані проходять парламентські вибори Якщо жоден з претендентів не отримає в першому турі 50% плюс один голос, через 14 днів відбудеться другий тур за участі двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Другий тур відтак може відбутися 11 січня 2015 року.

За даними хорватської ЦВК, стежать за перебігом голосування близько 22 тисяч спостерігачів, в середньому по 4 на кожну виборчу дільницю.